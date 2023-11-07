Киев, 8 ноября, 2023, 01:56 — ИА Регнум. На Украине в Миргороде в Полтавской области в ночь на 8 ноября прогремели взрывы. Об этом написали местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Об инцидентах, со ссылкой на очевидцев, сообщили украинские издания «Общественное» и УНИАН.

Известно о нескольких прозвучавших взрывах в центре Украины.

Подробности не приводятся. Местные власти произошедшее не комментируют.

В Полтавской области в ночь на 8 ноября была объявлена воздушная тревога.