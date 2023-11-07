Москва, 8 ноября, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), с участием уже 26 стран, Россия связывает особые ожидания. А также поддерживает приоритеты председательства Казахстана в ШОС в 2023–2024 годах, направленные на повышение её авторитета и влияния на международной арене. Об этом российский глава сказал в интервью «Казахстанской правде» накануне визита 9 ноября в Казахстан.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин отметил, что привлекательность ШОС — в созидании и разносторонности, равенстве, открытости, уважении культурно-цивилизационного многообразия.

«Это выгодно отличает нашу организацию от продвигаемых Западом узкоблоковых конструкций с ограниченным, селективным составом участников», — отметил президент.

При этом география организации распространяется от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы.

Российский лидер напомнил, что именно Россия и Казахстан в том числе стояли у истоков основания ШОС в 2001 году.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин, отмечая общее историческое прошлое России и Казахстана, выразил уверенность и в будущих союзнических отношениях двух стран, какая бы обстановка ни складывалась в мире.

Народы двух стран всегда были и остаются добрыми соседями и друзьями, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и успешного сотрудничества, считает президент.

Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал-майор Рахим Сафави 2 ноября предложил заключить договор о ненападении между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).