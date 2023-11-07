Москва, 8 ноября, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания необходимо для формирования нового справедливого миропорядка, заявил в интервью газете «Казахстанская правда» президент РФ Владимир Путин перед предстоящим 9 ноября визитом в республику.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам российского лидера, решение столь глобальных по своим масштабам задач невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений.

При этом неотъемлемым условием для этого является уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября запланирован визит президента России Владимира Путина в Казахстан. Российский лидер встретится с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

За инициативами западных политиков о создании так называемого нового миропорядка стоят лицемерие, двойные стандарты и претензии на исключительность, заявил 25 октября на встрече с представителями религиозных объединений РФ президент России Владимир Путин.