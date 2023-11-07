Москва, 8 ноября, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, отмечая общее историческое прошлое России и Казахстана, выразил уверенность и в будущих союзнических отношениях двух стран, какая бы обстановка ни складывалась в мире. Об этом российский лидер сказал в интервью «Казахстанской правде» перед визитом 9 ноября в республику.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава российского государства напомнил об общем историческом прошлом, многовековом добрососедстве и сотрудничестве Казахстана и России, о гордости за подвиги предков, сражавшихся с нацизмом.

«Мы дорожим этим бесценным достоянием и стремимся приумножить его ради будущих поколений наших граждан», — сказал Владимир Путин.

Президент также отметил, что народы двух стран всегда были и остаются добрыми соседями и друзьями, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и успешного сотрудничества.

«Мы с успехом воплотим в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим. Поэтому, какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнёрства», — заключил президент РФ.

Путин подчеркнул, что партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Отношения двух стран построены на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.

Партнёрство между Россией и Казахстаном регулируется обширной базой документов — более 350.

Как сообщало ИА Регнум, официальный визит Владимира Путина в Казахстан очень важен с точки зрения развития всего комплекса двусторонних отношений. Об этом 7 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президенты России и Казахстана примут участие в пленарном заседании, «сверят часы» по всему комплексу отношений, которые являются очень многогранными, также произойдёт обмен мнениями по региональным проблемам.

Президент ранее отмечал, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне.

7 октября Путин заявил о планах расширять энергетическое сотрудничество с Казахстаном. Для изучения перспектив такого взаимодействия создадут рабочую группу. Путин также выразил уверенность, что стратегическое партнёрство с Казахстаном и Узбекистаном продолжит развиваться.