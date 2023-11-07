Киев, 8 ноября, 2023, 00:36 — ИА Регнум. На Украине распродадут хранящиеся на складах Госрезерва шапки-ушанки, заявили в министерстве экономики страны.

Chris Potter Торги

«Госрезерв избавится от запасов шапок-ушанок и другого невостребованного имущества», — сообщили на сайте украинского ведомства.

Ненужное имущество будет реализовано через торги.

Так, на Украине намерены распродать заложенные в Госрезерв в начале 2000-х годов шапки из искусственного меха для военнослужащих. В 2017 году по приказу украинского минобороны ввели новые правила ношения военной формы, которым не удовлетворяют шапки-ушанки, следовательно, их запасы не будут востребованы среди военных.

Помимо шапок-ушанок, запланирована продажа моторного масла с заканчивающимся сроком хранения.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты заявил, что Украина продаёт оружие на Ближний Восток и в том числе представителям радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Оттуда это вооружение распространяется по всему миру, добавил глава государства.

По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, переданное западными партнёрами Украине оружие активно применяется в Израиле. Коррумпированные украинские власти и раньше торговали всем, что получали: воровали газ и нефть, продукты, материалы, дальше будет только хуже — на чёрном рынке появятся ракеты, танки и самолёты из Киева, предупредил зампред Совбеза.