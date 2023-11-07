Киев, 7 ноября, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик попытался оправдать в интервью одному из местных СМИ главу киевского режима Владимира Зеленского с его решением не проводить выборы президента страны весной 2024 года.

Russianname Выборы на Украине

В оправдание украинского лидера Дубовик привёл тот факт, что выборы начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.

По заявлению представителя ЦИК, закон о военном положении определяет, что в этот период выборы не проводятся, никаких изменений ранее не вносилось. Это означает, что даже без выборов полномочия Зеленского не прекратятся.

Как сообщало ИА Регнум, в Вашингтоне заявили, что решения главы киевского режима Владимира Зеленского, касающиеся проведения выборов президента страны, соответствуют конституции Украины.

Зеленский заявил, что сейчас время не для выборов на Украине. Он уточнил, что должны прекратиться информационные волны, а «вбрасывать в общество» эту тему безответственно.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в случае проведения выборов в период боевых действий, Украина столкнётся с беспрецедентными проблемами.