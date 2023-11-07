Москва, 7 ноября, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Российское правительство предложило перераспределить порядка 6,7 трлн рублей расходов государственного бюджета на 2024–2026 годы в рамках подготовки документа ко второму чтению в Госдуме, сообщили 7 ноября в Министерстве финансов.

Дарья Антонова ИА Регнум

Всего кабинетом министров внесено в Госдуму 769 поправок к проекту федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

По словам министра финансов Антона Силуанова, в процессе поиска оптимальных решений Минфин ежедневно прорабатывал множество предложений, поступивших в рамках рассмотрения законопроекта.

Поправки ко второму чтению могут предусматривать только перераспределение бюджетных средств в пределах общего объёма расходов, принятые в первом чтении основные характеристики бюджета остались неизменными, добавил глава Минфина.

В ведомстве уточнили, что поправки можно разделить на несколько групп. Одна из них связана с финансовым обеспечением проведения спецоперации, вторая учитывает рекомендации Госдумы, данные во время обсуждения проекта бюджета в первом чтении.

Третий блок поправок включает распределение бюджетных ассигнований для реализации мероприятий в новых регионах.

Четвёртая группа связана с распределением средств, которые при формировании законопроекта были зарезервированы до принятия соответствующих решений, выхода нормативно-правового акта или до представления дополнительных расчётов и обоснований. В основном средства будут направлены на развитие транспортной системы, включая реализацию новых проектов, обеспечивающих транспортную связанность Юга России. Также учитываются строительство объектов общего образования, капремонт объектов здравоохранения, закупка медоборудования, ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде и другие.

В пятую группу поправок вошли предложения по перераспределению бюджетных ассигнований в рамках госпрограмм и непрограммных направлений деятельности.

Отдельно выделены поправки, связанные с распределением межбюджетных трансфертов между российскими субъектами. Учитывая это, ко второму чтению в 2024 году предусмотрено 275 трансфертов, подлежащих распределению между субъектами, с общим объёмом 3,3 трлн рублей, отметили в Минфине.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября президент России Владимир Путин при обсуждении государственного бюджета на период с 2024 по 2026 год, отметил, что в российской экономике завершился период восстановления, она вышла на уровень 2021 года. Глава государства потребовал, чтобы в бюджете учли национальные интересы и обязательное выполнение всех социальных обязательств.

На встрече с молодыми учёными 26 октября Путин указал на ужимание отдельных статей бюджета России, но в целом он большой, надёжный и сбалансированный. Всё зависит от готовности отдельных отраслей к освоению сегментов своей работы, добавил он.