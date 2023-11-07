Газа, Палестина, 7 ноября, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Сотрудник «Врачей без границ» вместе с семьёй погиб при бомбардировке лагеря беженцев в секторе Газа, заявила организация на своей странице в соцсети X.

Saeed Jaras /Keystone Press Agency/ Global Look Press

«Мы скорбим о потере одного из членов нашей команды в Газе, Мохаммеда Аль Ахеля, который был убит вместе с несколькими членами своей семьи 6 ноября», — говорится в сообщении.

По информации организации, погибший сотрудник работал лаборантом более двух лет. В момент удара он находился в своём доме в лагере беженцев «Аль-Шейт». В результате бомбардировки его дом обрушился, погибли десятки людей.

В организации «Врачи без границ» подчеркнули, что по всей Газе люди теряют свои дома, погибают, а мировые лидеры при этом не предпринимают значимых действий.

Как сообщало ИА Регнум, у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет возможности проверить, что находится под больницами в секторе Газа, но здания заполнены пациентами, заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. Любые удары по этим больницам или машинам скорой помощи являются «неоправданными и неприемлемыми», сказал он.

Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав 7 ноября сообщил о минимум восьми погибших палестинцах в результате авиаудара израильских военных по больничному комплексу Насера ​​в городе Газе. В составе медкомплекса находятся детская, офтальмологическая и психиатрическая больницы, а также специализированная клиника.

Также было заявлено, что после отдельных налётов ЦАХАЛ на окрестности больниц Камаль Адван и Аль-Кудс в секторе Газа погибли по меньшей мере два палестинца, ещё несколько человек пострадали.