Киев, 7 ноября, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Статья о похищении и присвоении военнослужащими оружия появилась в деле о гибели 39-летнего помощника главкома ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на информацию от полиции.

gennadiichastiakov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Майор Геннадий Частяков

Издание написало, что в уголовное дело добавилась ещё одна статья, а именно ч. 4 статьи 410 о похищении, присвоении военнослужащими оружия, боевых припасов, а также завладение ими путём мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения.

Подробностей пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, боевая граната в подарке Частякова свидетельствует о внутренних проблемах в высших рядах ВСУ. Также граната могла быть предупреждающим сигналом главнокомандующему ВСУ Залужному. Так считает эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

Он заметил, что уже сам факт преподнесения боевого снаряда в качестве подарка говорит о проблемах и нездоровых отношениях внутри ВСУ. Кроме того, это свидетельствует о безрассудном и халатном обращении военных со снарядами.

Частяков погиб 6 ноября в своём доме в селе Чайки под Киевом. Он стал раскрывать пакеты с подарками от коллег, в одном из них был ящик с гранатами. Одну гранату взял в руки 13-летний сын Частякова, но отец забрал её и выдернул кольцо, после чего раздался взрыв. Несовершеннолетние сын и дочь получили тяжёлые ранения. В украинском МВД заявили, что взрыв произошёл из-за неосторожного обращения с боеприпасом.

Предполагалось, что Частяков, погибший в результате взрыва у себя дома, мог подумать, что подаренные ему гранаты в действительности являются рюмками. Эту версию подтверждают свидетели.

Украинский офицер Тимченко, подаривший Частякову гранаты, заявил, что предупредил его, что они боевые. Об этом заявила советник МВД Украины Марьяна Рева. Но видимо погибший не поверил.

По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, конфликт между Зеленским и главнокомандующим ВСУ вышел в публичное пространство и приближается к горячей фазе. По его словам, фактически речь идёт о прямом открытом столкновении политической верхушки в Киеве.