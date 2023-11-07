Париж, 7 ноября, 2023, 22:09 — ИА Регнум. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин номинирован на звание лучшего футболиста чемпионата Франции по итогам октября. Об этом 7 ноября сообщается на сайте оргкомитета награды.

Алексей Даничев/ РИА Новости Российский полузащитник «Монако» Александр Головин

Помимо Головина, на приз также претендуют два футболиста «Пари Сен-Жермен» — нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Уоррен Заир-Эмери.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября Головин в четвёртый раз в сезоне был включён в символическую сборную тура чемпионата Франции по футболу. Он получил восемь баллов за матч с «Брестом» и вошёл по этому показателю в число лидеров символической сборной.

5 ноября «Монако» одержал победу над «Брестом» в матче 11-го тура французской Лиги 1 со счётом 2:0. Головин забил гол и отдал результативную передачу.

22 октября Головин отметился забитым мячом в ворота «Метца», тем самым обойдя Килиана Мбаппе, Бернарду Силву и Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории «Монако».