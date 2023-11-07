Москва, 7 ноября, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» одержал победу над московским ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:0.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов

На четвёртой минуте нападающий «Трактора» Виталий Кравцов открыл счёт в матче, а спустя ещё шесть минут форвард Владимир Ткачёв удвоил преимущество гостей.

В начале второго периода Никита Сошников довёл счёт до крупного, а в конце третьей двадцатиминутки Данил Юртайкин установил окончательный результат, забросив шайбу в пустые ворота.

На сегодняшний день «Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции, на счету команды 34 очка после 28 матчей. ЦСКА идёт на пятом месте в Западной конференции с 30 очками после 27 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября московский «Спартак» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче КХЛ со счётом 3:2. Победу «красно-белым» принёс форвард Александр Беляев, который забил решающий гол за секунду до конца третьего периода.