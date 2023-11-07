Нальчик, 7 ноября, 2023, 22:10 — ИА Регнум. Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» получил сын главы Чечни Адам Кадыров из рук руководителя региона Казбека Кокова. Об этом Коков сообщил 7 ноября в своём Telegram-канале.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков наградил Адама Кадырова орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой

Он отметил важность сохранения единства и укрепления дружественных связей между народами Кавказа и всей России в условиях глобальных вызовов и продолжающейся агрессии в адрес РФ.

«Сегодня вручил внуку Ахмата-Хаджи Кадырова, сыну Рамзана Ахматовича Адаму Рамзановичу орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», — написал Коков.

Рамзан Кадыров прокомментировал награждение своего сына высшей наградой Кабардино-Балкарии. По его словам, Адам «воспримет такую оценку как аванс».

«Согласно указу, таким образом он отмечен за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия», — написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кадыров назвал своего сына Адама героем всех мусульман. Он опубликовал видеоролик с сыном, стоящим на фоне флага Чечни, и кадрами, на которых Адам наносит удары сжёгшему Коран Никите Журавелю. Подростку было присвоено звание Героя Чечни, кроме того, его назначили на ответственную должность в службе безопасности главы республики.

В октябре глава Татарстана Рустам Минниханов вручил Адаму медаль ордена «Дуслык» — второй по значимости награды республики. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов решил наградить его высшей наградой — орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».