Москва, 7 ноября, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Годовая инфляция в России постепенно начнёт снижаться весной 2024 года. Об этом 7 ноября говорится в докладе Центрального банка РФ о денежно-кредитной политике.

Дарья Антонова ИА Регнум

Отмечается, что, согласно прогнозу, годовая инфляция продолжит ускоряться в четвёртом квартале 2023 года. По итогам года она составит 7-7,5%.

«Весной 2024 года годовая инфляция постепенно начнёт снижаться по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок», — отмечается в докладе.

В ЦБ подчеркнули, что с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2024 году снизится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября ключевая ставка Центробанка выросла с 13% до 15%. Такое решение регулятор объяснил тем, что инфляционное давление в стране значительно усилилось, а устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Темпы роста кредитования остаются высокими.

Повышение ключевой ставки Банка России приведёт как к позитивным, так и к негативным последствиям, причём последние будут преобладать, заявил в беседе с ИА Регнум директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.