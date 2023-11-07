Киев, 7 ноября, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что тем, кто не уверен в победе, не место во власти и командовании.

Иван Шилов ИА Регнум

«Людям, которые не верят в победу, не место во власти и в командовании», — говорится в его колонке для газеты «Украинская правда».

Данилов не стал уточнять, к кому именно он обращался. Однако некоторые политики и СМИ на Украине предположили, что Данилов прокомментировал недавние заявления главкома ВСУ Валерия Залужного.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик. Он признал, что долгое время не мог понять, почему ВСУ не могут добиться успеха в ходе контрнаступления, а вместо этого украинская армия завязла на минных полях. По его словам, чтобы выйти из этого тупика, нужно что-то новое.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 ноября сменил командующего силами спецопераций ВСУ. Вместо Виктора Хоренко на эту должность был назначен полковник Сергей Лупанчук. 7 ноября Лупанчука включил в состав ставки главнокомандующего ВСУ.