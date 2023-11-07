Донецк, 7 ноября, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Число погибших в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ возросло до 20. Об этом 7 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По состоянию на 20:30, по предварительным данным, жертвами обстрелов стали более 20 человек. Информация продолжает поступать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка трижды — в 16:25, 16:40 и 18:27. Обстрел вёлся из РСЗО HIMARS с позиций, расположенных в районе населённого пункта Селидово.

Как передавало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилинсообщил, что в результате трёхкратного обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибли шесть мирных жителей, ещё 11 получили ранения. Украинские войска использовали для обстрела РСЗО HIMARS. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, один из снарядов попал в здание управления труда и социальной защиты населения. В Будённовском районе города ранен мирный житель. Повреждены девять многоквартирных жилых домов и одно медучреждение.