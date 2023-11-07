Москва, 7 ноября, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой виновата российская сторона. Об этом 7 ноября сообщает Sport24.

Павел Бедняков/РИА Новости Фигуристка Камила Валиева

«Не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить. Надо очнуться и понять, что у нас есть промахи и ошибки. Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Мы виноваты сами в этом деле», — сказала Роднина.

Она добавила, что Россия сама предоставила недружественным странам шанс указать на ошибки, а теперь нужно работать, чтобы эта ситуация поскорее завершилась.

Как сообщало ИА Регнум, победительница олимпийского командного турнира фигуристов в составе сборной России Камила Валиева добивается от Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановления её золотой медали чемпионата России. Спортсменка попросила вынести решение о том, что она невиновна или, что более существенно, отметили в CAS, нарушение правил не было преднамеренным.

При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно с Международным союзом конькобежцев (ISU) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире.