Вашингтон, 7 ноября, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Необходимость госсекретарю США Энтони Блинкену носить бронежилет во время визита в Ирак является позором. Об этом 7 ноября заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Энтони Блинкен

«Блинкен во время своего визита в Ирак был одет в бронежилет. Это настоящий позор, что наш госсекретарь при любых обстоятельствах будет подвергаться подобной угрозе в любой точке мира», — написал Макгрегор.

Ранее иракское агентство Shafaq News сообщило, что шиитские группировки пытались атаковать с помощью беспилотников американские военные базы в Ираке. Атака была предпринята после визита Блинкена.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября на три американские военные базы в Ираке и Сирии, на которых присутствуют военнослужащие США, были совершены нападения. По меньшей мере два раза при помощи дронов была атакована база Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар. Кроме того, вооружённые отряды шиитов, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», обстреляли базу, которая расположена к северу от административного центра Эрбиль в Иракском Курдистане.