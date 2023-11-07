Москва, 7 ноября, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Первое заседание по громкому делу об избиении 29-летней певицы Алёны Андерс состоялось 7 ноября в Пресненском районном суде Москвы.

ИА Регнум

Звезда шансона после избиения месяц пробыла в коме, а её жених Зелимхан Хасбулатов уверял, что на девушку просто упало зеркало. Выйдя из комы, Алёна рассказала, что на самом деле её избил парень. На сегодняшнем заседании молодой человек сделал несколько резких заявлений о своём поступке, сообщил из зала суда корреспондент ИА Регнум.

27-летний Зелимхан Хасбулатов во время заседания вёл себя нарочито спокойно. Свою вину мужчина отрицал, а всё время, пока сторона обвинения зачитывала материалы дела, улыбался.

В ответ на вопрос корреспондента ИА Регнум о причинах конфликта Хасбулатов заявил, что «никому не позволит вытирать об себя ноги».

«Зелимхану Хасбулатову вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Деяния по этой статье наказываются лишением свободы на срок до восьми лет», — сообщил адвокат Юрий Тазин.

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В беседе с ИА Регнум защитник рассказал, что Алёна неоднократно заявляла об избиениях в полицию, но всегда забирала заявления, потому что верила, что Зелимхан исправится. Сейчас девушка проходит реабилитацию после трепанации черепа. С Алёной находится её мать, благодаря которой девушка осталась жива.

ИА Регнум стали известны подробности того дня, когда жизнь Алёны разделилась на «до» и «после».

14 февраля 2023 года Зелимхан и Алёна отмечали День святого Валентина в квартире девушки в Шмитовском проезде в Москве. Так совпало, что в этот день для них это был не единственный праздник — у отца Зелимхана Казбека был день рождения. В хорошем настроении пара планировала провести весь вечер и выходные. Но что-то пошло не так.

О том, что с Алёной случилось что-то страшное, первой узнала её мама Валентина Васильевна. Дочь внезапно перестала отвечать на звонки, хотя раньше они постоянно общались по несколько раз в день. 15 февраля Валентина пыталась дозвониться до Алёны, но кроме гудков и включавшегося автоответчика ничего не слышала в трубке. Ещё три дня женщина безрезультатно названивала дочери и её молодому человеку, наконец, на четвёртый день молчания Зелимхан поднял трубку.

«Когда матери всё же удалось дозвониться до Зелимхана, то тот спокойно ответил, что Алёна приболела просто и спит целыми днями. А когда проснётся, то Зелимхан будет кормить её ягодами, чтобы та скорее пошла на поправку», — рассказал адвокат избитой Алёны Андерс.

Мать не поверила парню и попросила включить видеосвязь. Зелимхан не стал отпираться. Валентина Васильевна была в ужасе, когда увидела, что Зелимхан держит её дочь за плечи, чтобы та не рухнула. Алёна не реагировала на слова матери, и казалось, что она находится в обморочном состоянии. Валентина Васильевна, будучи в Иркутске, вызвала скорую помощь в московскую квартиру дочери. Медики доставили Алёну в больницу в полубессознательном состоянии.

Когда стало очевидно, что легенда о простой температуре уже не работает, Зелимхан рассказал невероятную историю, что на Алёну упало домашнее зеркало.

«Врачи диагностировали у девушки черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, острую субдуральную гематому правой лобно-теменно-височной области. Девушке провели срочную трепанацию черепа, после которой она впала в кому на полтора месяца», — рассказал собеседник агентства.

Только 28 марта артистка пришла в себя и смогла рассказать, что произошло на самом деле.

Как указано в материалах уголовного дела, Зелимхан нанёс девушке 16 ударов по голове и телу. Причиной агрессии стала ревность. Узнав всю правду, мать певицы пошла в полицию, вскоре Зелимхана Хасбулатова задержали и заключили под стражу.