Варшава, 7 ноября, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Выступления украинской группы «Пошлая Молли» в Польше, запланированные в ближайшие месяцы, не состоятся в связи с заявлениями солиста коллектива Кирилла Бледного. Об этом рассказали представители организатора концертов, сообщает 7 ноября польское издание Wprost.

Кадр из видео Солист украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный

Ранее Бледный сначала раскритиковал поляков за их язык и посоветовал им учить русский, а потом заявил, что пошутил.

«В связи с заявлением вокалиста группы «Пошлая Молли» в Сети мы заявляем, что следующие концерты отменяются», — заявили организаторы шоу Winiary Bookings в социальных сетях.

Украинский коллектив должен был выступить с концертами в Гданьске, Варшаве, Кракове, Познани и Вроцлаве в ноябре и декабре.

Как сообщало ИА Регнум, Бледный заявил в соцсетях, что его бесит польский язык и ему непонятно, зачем на нём разговаривать, когда есть русский. Он предложил жителям Польши «вступить в Российскую империю» и говорить «на нормальном языке». В Сети слова музыканта вызвали острую реакцию, после чего он назвал свои заявления шуткой и выразил сожаление, что ему приходится объяснять очевидный «прикол».