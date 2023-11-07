Красноярск, 7 ноября, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Третий окружной фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Сибирь» пройдёт в Красноярске в креативном кластере «Квадрат» с 23 по 25 ноября, сообщили ИА Регнум в пресс-службе фестиваля.

Официальный канал форума «Российская креативная неделя»

Деловая программа пройдёт в формате кросс-индустриальных дискуссий и охватит ключевые креативные рынки региона, в числе которых архитектура и урбанистика, мода, дизайн, промышленный дизайн, визуальное искусство, музыка, кино, анимация, гастрономия, IT, PR/маркетинг, креативные агентства.

Фестиваль-форум соберёт более 150 спикеров — представителей локального и федерального креативного бизнеса, сырьевой отрасли Сибири, органов федеральной и региональной власти.

В рамках «Российской креативной недели — Сибирь» пройдут презентации новых исследований по креативным индустриям, подготовленных специально для форума, показы проектов онлайн-кинотеатра Оkko.

«Красноярск третий год принимает у себя «Российскую креативную неделю». И мы видим, как регион шаг за шагом развивает и продвигает перспективные креативные направления, создает инфраструктуру для креативных людей», — отметила директор форума, президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова.

По её словам, в регионе действует Сибирский институт развития креативных индустрий, открыт Институт гастрономии. Она отметила, что системный подход всегда даёт результаты: Красноярский край занимает лидирующие позиции среди сибирских субъектов по вкладу в креативную экономику.

«Сейчас нам вместе с регионом необходимо сделать следующий шаг: определить уникальный креативный облик региона, сделать креативные индустрии мощной опорой для людей, а региональный креативный продукт — узнаваемым и конкурентоспособным за пределами субъекта. Именно поэтому окружной форум в этом году посвящен теме креативной идентичности. Я уверена, сила Сибири в её уникальном облике, в её креативе», — подчеркнула Абрамова.

Как отметил, в свою очередь, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, в информационном и в практическом поле удалось сломать стереотип, что Сибирь — это исключительно сырьевой регион.

«Появилось понятие «Сибирь креативная». Сегодня Красноярский край ассоциируется не только с природными, но и с человеческими ресурсами, интеллектуальным и творческим потенциалом. И для нас важен ценностно ориентированный подход к вопросу развития этого направления», — сказал он.

Губернатор призвал развивать идею бренда «сибирское», «красноярское», создавать на его основе креативные продукты полного цикла, помогать креативным компаниям масштабироваться, делать так, чтобы они были узнаваемы и востребованы за пределами региона.

«В свою очередь для создания продукта нужны люди, которым должно быть комфортно жить, учиться, творить в своем родном регионе. В этой связи вопрос создания комфортной конкурентоспособной среды также становится важной задачей. И форум «Российская креативная неделя» — прекрасный инструмент для решения этих вопросов», — добавил Котюков.

«Российская креативная неделя — Сибирь» — это не просто крупнейший окружной форум в сфере креативных индустрий, но и мощный инструмент их развития в регионе, рассказал директор АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий» Александр Черников.

«На площадках креативной недели встречаются бизнес и власть и, что самое главное, они начинают говорить на одном языке и совместно находят решения для развития креативной экономики. Именно по итогам первого окружного форума в Красноярском крае был создан наш институт развития», — подчеркнул он.

Организаторами форума «Российская креативная неделя — Сибирь» являются АНО «Креативная экономика» и АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».

Как передавало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» в стране развиваются все сферы предпринимательской деятельности. Так, поддержку получают креативные компании, дизайнеры и те, кто производят собственные товары. Важно, что форумы, лекции и мероприятия проходят по всей стране, что позволяет предпринимателям развиваться и демонстрировать свои навыки и продукцию на многих региональных и федеральных рынках.