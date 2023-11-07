Умерла певица Светлана Пиньковская, дочь актёра из «Бриллиантовой руки»
Москва, 7 ноября, 2023, 20:42 — ИА Регнум. В Москве на 99-м году жизни скончалась певица Светлана Пиньковская, дочь актёра Георгия Светлани из советской кинокартины «Бриллиантовая рука». Об этом сообщила газета «Известия».
Издание сообщает, что 5 ноября в полицию о смерти Пиньковской сообщила её 30-летняя внучка Серафима. В публикации уточняется, что певица перенесла несколько инфарктов в июле этого года.
Светлана Пиньковская родилась 8 августа 1925 года. Певица окончила музыкально-театральное училище имени Глазунова в 1949 году, затем получила диплом ГИТИСа. Работала в эстрадном театре «Эрмитаж», затем в Московском театре транспорта. После играла в Москонцерте. Периодически выступала с женским эстрадным оркестром под сценическим псевдонимом Светланова.
Отец певицы — Георгий Данилович Светлани (Пеньковский), который получил известность после эпизодической роли помощника управдома в советской кинокомедии «Бриллиантовая рука». Помимо этой кинокартины на счету Светлани сотни работ, в их числе «Дело Артамоновых», «Свинарка и пастух», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Белый Бим Чёрное ухо» и другие. Актёр снимался у таких известных режиссёров, как Георгий Данелия, Сергей Бондарчук, Станислав Ростоцкий, Иван Пырьев, Юлий Райзман и других.