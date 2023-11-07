Москва, 7 ноября, 2023, 20:42 — ИА Регнум. В Москве на 99-м году жизни скончалась певица Светлана Пиньковская, дочь актёра Георгия Светлани из советской кинокартины «Бриллиантовая рука». Об этом сообщила газета «Известия».

Кадр из фильма «Товарищ его высочества» Певица Светлана Пиньковская

Издание сообщает, что 5 ноября в полицию о смерти Пиньковской сообщила её 30-летняя внучка Серафима. В публикации уточняется, что певица перенесла несколько инфарктов в июле этого года.

Светлана Пиньковская родилась 8 августа 1925 года. Певица окончила музыкально-театральное училище имени Глазунова в 1949 году, затем получила диплом ГИТИСа. Работала в эстрадном театре «Эрмитаж», затем в Московском театре транспорта. После играла в Москонцерте. Периодически выступала с женским эстрадным оркестром под сценическим псевдонимом Светланова.

Отец певицы — Георгий Данилович Светлани (Пеньковский), который получил известность после эпизодической роли помощника управдома в советской кинокомедии «Бриллиантовая рука». Помимо этой кинокартины на счету Светлани сотни работ, в их числе «Дело Артамоновых», «Свинарка и пастух», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Белый Бим Чёрное ухо» и другие. Актёр снимался у таких известных режиссёров, как Георгий Данелия, Сергей Бондарчук, Станислав Ростоцкий, Иван Пырьев, Юлий Райзман и других.