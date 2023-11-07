Донецк, 7 ноября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Автобус с пассажирами попал под обстрел в центре Донецка, есть раненые. Об этом сообщает 7 ноября «РИА Новости».

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Ранее ВСУ обстреляли центральную часть Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о шести погибших.

Как сообщало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что центр города обстреляли трижды из РСЗО HIMARS. Помимо шести погибших есть раненые, их 11 человек. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, девять многоквартирных жилых домов, одно медицинское учреждение.