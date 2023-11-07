Рамалла , 7 ноября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Сообщения ряда СМИ о том, что кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса был обстрелян, не соответствуют действительности. Об этом 7 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации палестинского лидера.

«Нет, это неправда. Стрельбы по колонне Аббаса не было», — приводит агентство слова источника.

Он добавил, что Аббас полностью здоров и работает в своём офисе в Рамалле.

Также отмечается, что распространяемое в соцсетях видео относится к стычке, которая произошла в лагере беженцев Джалазун между службами безопасности и одним из разыскиваемых по уголовным делам.

Ранее турецкая газета Hürriyet сообщила, что на кортеж Аббаса было совершено вооружённое нападение, в результате чего один человек был застрелен. По данным издания, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группа, называющая себя «Дети Абу Джандала», которая предъявила президенту Палестины 24-часовой ультиматум с требованием предпринять шаги в отношении сектора Газа и принять меры против Израиля.