Нью-Йорк, США, 7 ноября, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Группа сенаторов-республиканцев потребовала отказаться от приёма заявлений о предоставлении убежища на южной границе США в качестве условия для поддержки запроса президента Джо Байдена на пакет помощи Израилю и Украине, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, инициатива трёх сенаторов во главе с Линдси Грэмом представляет собой начальную ставку в переговорах с коллегами-демократами и Белым домом.

Американская администрация уже дала понять, что готова к изменению иммиграционной политики, сообщили изданию информированные источники. Так, чиновники Белого дома начали потихоньку сигнализировать о готовности внести некоторые изменения в систему предоставления убежища.

Более того, в последние дни представители администрации обратились к известным защитникам иммиграции, чтобы подготовить их к возможным компромиссам. Между тем прогрессивные демократы в Конгрессе и правозащитники уже начали публично выступать против возможной сделки ещё до обнародования плана республиканцев.

Ранее главы минфина, минобороны и госсекретарь США Джанет Йеллен, Ллойд Остин и Энтони Блинкен призвали Конгресс одобрить бюджетную помощь Киеву на 11,8 млрд долларов. Там добавили, что прямая бюджетная поддержка якобы необходима Киеву, чтобы экономика и правительство могли функционировать и Украина «преуспела на поле боя».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны прекрасно осознают, что выделяемые ими Украине денежные средства оседают в карманах местных чиновников. Песков также обратил внимание на растущую в Европе и Соединённых Штатах усталость от украинского конфликта, равно как и от финансовой нагрузки по содержанию Киева. Всё это становится непосильным бременем для этих стран, добавил он.

Обозреватель Саймон Шустер в журнале Time, ссылаясь на рассказ одного из советников главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил, что чиновники на Украине воруют в очень больших масштабах. Журналист прибыл в Киев, думая, что украинские чиновники боятся брать взятки или присваивать государственные средства, но его разубедили.