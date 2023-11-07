Белгород, 7 ноября, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Власти Белгородской области запретили продавать и использовать пиротехнику до 26 января 2024 года. Об этом сообщает 7 ноября пресс-служба областной администрации.

Под временный запрет попала продажа петард, фейерверков и салютов. Хлопушки и бенгальские свечи можно продавать и использовать.

Решение о введении ограничений принял региональный оперативный штаб. В области в период новогодних и рождественских праздников усилят меры по обеспечению правопорядка в общественных местах.

Как сообщало ИА Регнум, годом ранее власти Белгородской области также вводили временный запрет на продажу и использование пиротехнической продукции, он действовал с 20 декабря по 20 января.