Москва, 7 ноября, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонной беседы с министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном аш-Шейхом акцентировал необходимость скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Mohammed Talatene /dpa /Global Look Press

«В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в частности продолжающемуся масштабному вооружённому противостоянию в секторе Газа. Лавров акцентировал необходимость скорейшего прекращения огня для недопущения дальнейших жертв среди гражданского населения, расширения объёмов поступающей в сектор гуманитарной помощи, незамедлительного проведения эвакуации российских граждан из анклава», — говорится в публикации министерства.

Также уточняется, что с российской стороны была подтверждена позиция в поддержку решения палестинской проблемы на основе создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что руководство РФ работает над получением информации о россиянах, находящихся в заложниках у палестинской группировки ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, порядка тысячи россиян подали заявки на эвакуацию из сектора Газа. Однако вопрос с их вывозом пока остаётся нерешённым. Об этом 2 ноября рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Дипломат пояснила, что российская сторона активно сотрудничает как с Израилем, так и с Египтом и Палестиной для отправки своих граждан на родину. Россия контактирует с профильными международными организациями и послами, добавила Захарова.

Ранее стало известно, что среди выезжающих 2 ноября из сектора Газа через КПП «Рафах» граждан России нет. Ожидается, что в этот день через контрольно-пропускной пункт должны пройти 600 человек, среди них в списке значатся выходцы из Австрии, Австралии, Болгарии, Индонезии, а также Иордании, Чехии и Японии.