Донецк, 7 ноября, 2023, 19:26 — ИА Регнум. В результате обстрела центра Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли шесть человек, сообщил 7 ноября мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

«По предварительным данным, в результате обстрела Ворошиловского района по ул. Челюскинцев произошло прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения, обрушены перекрытия. 6 человек погибло», — написал он.

Ранее Кулемзин информировал, что Ворошиловский район столицы ДНР находится под обстрелом.

Как передавало ИА Регнум, утром 5 ноября ВСУ четыре раза обстреляли Донецк, выпустив по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам города в общей сложности 12 снарядов натовского калибра 155 мм.

Кроме того, украинские войска сбросили по Кировскому району Донецка боеприпас с беспилотного летательного аппарата.