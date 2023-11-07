Запорожье, Запорожская область, 7 ноября, 2023, 19:18 — ИА Регнум. В Запорожье, временно подконтрольном Украине, прогремела серия взрывов, сообщил 7 ноября глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В областном центре, временно оккупированном нацистами, звучат взрывы. Подробности позже», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день украинское издание Klymenko Time информировало о взрывах в Кривом Роге. Подробности не приводились.

Днём ранее была повреждена припортовая инфраструктура Одессы. По словам пресс-секретаря сил обороны «Юг» украинской армии Наталии Гуменюк, зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру Одессы (в складские помещения, специальную автопогрузочную технику), кроме этого, пострадали и автомашины с зерном.

Украинский телеканал 5 ноября сообщил о серии взрывов в Харьковской области. Утром 4 ноября украинские СМИ сообщали о взрывах на контролируемой Киевом территории Херсонской области.

В Днепропетровске вечером 4 ноября прогремела серия взрывов, сообщили в СМИ. Позже СМИ сообщили о повторных взрывах в городе. В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.