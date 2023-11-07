Лондон, 7 ноября, 2023, 19:09 — ИА Регнум. В Румынии набирает популярность крайне правая партия «Альянс за объединение румын» (AUR), выступающая против помощи Украине. Об этом 7 ноября написала британская газета The Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

В издании отметили, что члены AUR утверждают, что конфликт на Украине не касается Румынии, поэтому Бухарест не должен передавать Киеву оружие, принимать на обучение лётчиков ВСУ и осуществлять транзит украинских продуктов через свою территорию.

Отмечается, что, согласно последним опросам, руководитель партии Джордж Симион с 18% голосов занимает третье место по популярности среди всех румынских политиков.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступить глава киевского режима Владимир Зеленский.

Румынский сенатор Диана Шошоакэ потребовала у прибывшего в Бухарест Зеленского уважать румынское меньшинство и вернуть Румынии её территории. Когда глава киевского режима проходил мимо неё, она предложила ему обсудить проблемы румынского национального меньшинства на Украине и решить территориальный вопрос.

В индийском издании Hindustan Times отметили, что Зеленский уехал из Румынии униженным после того, как ему отказали в выступлении перед местными парламентариями. Авторы отметили, что он ушёл покрасневшим от стыда.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер в беседе с ИА Регнум отметил, что отношения Румынии и Украины становятся всё более прохладными, это выражается в поведении представителей румынского политического класса.