Вашингтон, 7 ноября, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Федеральный прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс, назначенный спецпрокурором по расследованию дела сына президента США Хантера Байдента, даст показания перед конгрессменами. Об этом сообщает 7 ноября газета The Washington Post.

Вайс выступит перед комитетом по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США, членов которого — республиканцев — интересует, проявило ли министерство юстиции мягкость в отношении сына президента. По словам представителя Вайса Уина Хорбакла, спецпрокурор намерен выступить «добровольно, чтобы обсудить масштаб своих полномочий».

Дэвид Вайс принял беспрецедентное решение выступить с показаниями до завершения расследования. Он намерен чётко прояснить, что обладал и обладает всеми полномочиями в отношении расследования и может выдвигать обвинения в любой юрисдикции, пояснил Хорбакл.

Представитель Вайса отметил, что тот не собирается отвечать на вопросы по специфике расследования, поэтому его выступление может не удовлетворить конгрессменов-республиканцев.

Как сообщало ИА Регнум, Вайс расследовал дело Хантера Байдена с 2018 года. В текущем году его статус повысили до специального прокурора. После того как два агента Службы внутренних доходов США заявили, что минюст затянул расследование «политически чувствительного дела», деятельность Вайса привлекла внимание общественности. По словам одного из информаторов, Вайс говорил, что не принимал окончательного решения о выдвижении обвинений.

Правоохранительные органы США обвинили Хантера Байдена в том, что в 2018 году он незаконно владел оружием. Два пункта обвинения связаны с тем, что Байден-младший солгал при покупке револьвера Colt Cobra о неупотреблении наркотиков. Его обвиняют и в том, что он владел огнестрельным оружием в период, когда употреблял запрещённые вещества. За все эти преступления Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы.

Также Хантеру Байдену предъявили обвинения в «умышленной неуплате налогов». Согласно официальной информации, он не заплатил государству более $100 тыс. в 2017 и 2018 годах. За это его может ждать ещё 12 месяцев тюрьмы по каждому эпизоду.