Москва, 7 ноября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Пассажиры поезда Москва — Челябинск были эвакуированы на станции в Рязани в связи с проведением правоохранительными органами оперативных мероприятий. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Сегодня в 15:36 на станции Рязань-1 в связи с проведением оперативных мероприятий по требованию правоохранительных органов из поезда № 392 сообщением Москва — Челябинск были эвакуированы пассажиры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что через 40 минут пассажиры вернулись в вагоны, а поезд продолжил движение по маршруту.

В МЖД добавили, что эта ситуация не повлияла на движение других поездов, а сотрудники компании принимают меры для сокращения времени опоздания задержанного состава.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября здание Киевского вокзала в Москве было временно закрыто, а пассажиры эвакуированы из-за оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов. На движение поездов ситуация не повлияла, поскольку доступ на платформы вокзала через автомобильную парковку оставался открытым. Позднее для доступа пассажиров были открыты все подъезды вокзала, кроме первого, где продолжалась проверка. В общей сложности ограничения действовали около полутора часов.