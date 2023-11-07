Москва, 7 ноября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Аргументы, с помощью которых НАТО попыталась обосновать приостановку своего участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), не выдерживают никакой критики, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс объяснил приостановку участия в ДОВСЕ тем, что якобы ситуация, при которой государства — члены НАТО соблюдают договор, а Россия — нет, была бы неустойчивой. Кроме того, представители данного блока обвиняют Россию в пренебрежении к контролю над вооружениями.

«Эта аргументация не выдерживает никакой критики, — сказал Новиков. — Совершенно ясно, что внутри политической элиты НАТО принято решение о накачке этого военного блока дополнительными видами вооружений. Уже сделаны шаги, направленные на раскочегаривание военно-промышленных комплексов каждой отдельно взятой страны Европы и в целом блока НАТО. Теперь они решили легализовать эти действия и привести их в соответствие с теми нормами, которые ещё пока функционируют на мировой авансцене».

Новиков напомнил, что любой договор, который подписывался между Советским Союзом и США, между странами Варшавского договора и НАТО, между Российской Федерацией и так называемыми «западными партнёрами», всегда был предметом долгих и сложных переговоров и взаимных компромиссов. За подписанием любых соглашений и договоров стояла большая, тонкая и сложная работа. Если он подписывался, то значит учитывал интересы обеих сторон. А то, что эти стороны вообще садились за стол переговоров, означало, что степень возгонки противостояния так велика, что это противостояние надо снижать, дабы избежать худших сценариев и военных конфликтов.

«И то, что сейчас один за другим рушатся самые разные договоры, связанные с ядерными и обычными вооружениями, но при этом вспыхивают всё новые и новые очаги конфликтов и обстановка накаляется, всё это означает, что в нашем мире всерьёз пахнет большой войной», — подытожил Новиков.

Не менее критически аргументацию НАТО оценил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Он нашел доводы Североатлантического альянса пустыми, ничего не стоящими и рассчитанными на обывателя.

Политолог напомнил, что из-за действий НАТО ДОВСЕ в какой-то момент перестал отвечать действительности и работать, несмотря на то, что Россия очень часто шла навстречу «западным партнёрам».

«Страны НАТО весьма активно наращивают свой потенциал и продвигают инфраструктуру альянса к нашим границам, — констатировал Кошкин. — Два государства вошли в состав НАТО. Одна только Финляндия увеличила соприкосновение государств НАТО с нашей границей в два раза. Но нас хотели держать в тех же договорённостях, чтобы мы оставались разоружёнными».

Кошкин подчеркнул, что, вопреки инсинуациям со стороны Североатлантического альянса, именно НАТО стала нарушителем устойчивости.

«Мы приняли решение разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Вспомните, сколько шума было после этого. Как нас обвиняли в агрессивности и в ядерном шантаже. А у них шесть баз в пяти государствах! Но они об этом даже слова не говорят. Точно так же они относятся к этому ДОВСЕ», — подытожил Кошкин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что государства — члены НАТО заявили, что приостановят на неопределённый срок участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), который покинула Россия. В блоке подчёркивают, что признают роль ДОВСЕ как краеугольного камня архитектуры безопасности, но считают неустойчивой ситуацию, когда они следуют договору, а Россия якобы нет нет.

Представители НАТО также заверили, что участники блока остаются едины в своей приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности.

Между тем в МИД ФРГ пообещали, что Берлин продолжит соблюдать национальные квоты по боевым системам, несмотря на приостановку участия в ДОВСЕ, а также допустили, что смогут вернуться к соглашению в случае изменения позиции России.

В свою очередь, Россия в ночь на 7 ноября завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Как подчеркнули в главном внешнеполитическом ведомстве РФ, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено Москвой ещё в 2007 году, «окончательно ушёл для нас в историю».

Кроме того, в МИД РФ заявили, что с учётом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, а также приёма в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции, даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России.