Вашингтон, 7 ноября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. США приостановили выполнение обязательств в рамках Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого приводятся на сайте Белого дома.

Robert Michael/dpa/Global Look Press

По его словам, это решение было принято при тесной консультации и в координации с союзниками по НАТО.

«Ряд наших партнёров по ДОВСЕ, которые не являются членами НАТО, также поддерживают приостановление обязательств по ДОВСЕ в ответ на действия России», — отметил он.

В сообщении также уточняется, что приостановление обязательств по этому документу укрепит потенциал Североатлантического союза в области сдерживания и обороны за счёт снятия ограничений, влияющих на планирование, развёртывание и учения.

О том, что американские власти решили приостановить участие в ДОВСЕ с 7 декабря, ранее сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Госдепартамента.

В НАТО также отреагировали на выход России из ДОВСЕ. Так, члены альянса осудили это решение, отметив, что оно подрывает евроатлантическую безопасность.

В британском МИД отдельно заявили, что Лондон и его союзники приостановят своё участие в договоре и займутся разработкой и применением добровольных мер по стабилизации. Глава министерства Джеймс Клеверли назвал выход России дестабилизирующим шагом и отметил, что договор уже не может действовать так, как предполагалось изначально.

Как передавало ИА Регнум, с наступлением 7 ноября Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ, предусмотренную этим договором. В российском МИД заявили, что документ, действие которого Россия приостановила ещё в 2007 году, для страны окончательно ушёл в историю.

Страны НАТО неспособны заключить с Россией соглашение в сфере контроля над вооружением, заявили в МИД РФ, комментируя завершение процедуры выхода из ДОВСЕ.