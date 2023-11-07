Москва, 7 ноября, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Несовершеннолетние не должны ездить на электросамокатах, запрет для них нужно ввести как можно скорее. Об этом замначальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский заявил 7 ноября на круглом столе по теме использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Мосгордуме.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Исключить возможность использования СИМ лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста. Это нужно сделать как можно быстрее», — подчеркнул Логиновский.

Он сообщил, что за десять месяцев года зарегистрировано 805 дорожных происшествий с участием СИМ, в том числе 271 с участием несовершеннолетних. В 213 случаях детям было меньше 16 лет.

Только за один прошлый месяц ДТП на СИМ было свыше 200. Три человека в результате таких аварий погибли.

Логиновский добавил, что предлагает ограничить скорость движения СИМ в Москве 20 километрами в час.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 марта в России действуют поправки к ПДД, наделившие статусом СИМ электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства. Скорость их перемещения по тротуарам, вело– и пешеходным дорожкам ограничена 25 км/ч, а масса — 35 кг. В июле Минтранс предложил ввести штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения.