Киев, 7 ноября, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против девяти иностранных компаний. Соответствующий документ опубликован 7 ноября на его сайте.

Илья Питалев/РИА Новости Михаил Фридман

Указ вводит в действие решение Совбеза о санкциях на срок от двух до десяти лет против компаний, находящихся на Кипре, в Лихтенштейне и Люксембурге. В документе указано, что санкции вводятся по предложению СБУ.

По утверждению украинских СМИ, попавшие под санкции компании якобы связаны с российским бизнесменом Михаилом Фридманом. В частности, речь идёт об Alfa Finance Holdings Limited, International Distribution Systems Limited и Erasmony Limited.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции России. По версии ведомства, с начала проведения СВО он якобы вложил около двух миллиардов рублей в российские военные заводы.

Сам Фридман заявлял, что потерял ощущение стабильности и спокойствия, которое испытывал в Великобритании, после обыска, проведённого в его доме в Лондоне Национальным агентством по борьбе с преступностью. По его словам, в Британии всех богатых выходцев из России, похоже, по умолчанию считают преступниками.

В декабре 2022 года был проведён обыск в принадлежащем Фридману особняке в Лондоне, был задержан сам предприниматель и ещё два человека по подозрению в отмывании денег и попытке обхода санкций, наложенных на предпринимателя в марте 2022 года. После Фридман был отпущен под залог и подал в суд на NCA. 15 сентября британский суд постановил, что обыск был осуществлен с целым рядом нарушений, и признал его незаконным.