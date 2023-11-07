Киев, 7 ноября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своём Telegram-канале опроверг сообщение о внесении главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым представления об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.

Он назвал эту «новость» примером ведения информационной войны партией бывшего президента Украины Петра Порошенко против собственного государства.

«Никто ничего не вносил, кроме бациллы лжи в уста соратника Порошенко», — написал он.

Депутат Верховной рады Владимир Арьев также опроверг своё же заявление о представлении на отставку Залужного.

«Я снимаю предыдущий пост про представление на ставку об увольнении Залужного. В данный момент из многих источников говорят, что это не так», — написал позже Арьев и удалил предыдущее сообщение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Залужный в статье для журнала The Economist заявил о тупике, в который зашла украинская армия, и публично раскритиковал лидера киевского режима Владимира Зеленского.

По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, конфликт между Зеленским и главнокомандующим ВСУ вышел в публичное пространство и приближается к горячей фазе. По его словам, фактически речь идёт о прямом открытом столкновении политической верхушки в Киеве.