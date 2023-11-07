Вашингтон, 7 ноября, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Главы Минфина, Минобороны и госсекретарь США Джанет Йеллен, Ллойд Остин и Энтони Блинкен призвали Конгресс одобрить бюджетную помощь Киеву на $11,8 млрд, сообщает минфин США.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

«(Йеллен, Остин и Блинкен) отравили письмо в Конгресс, призывая ускорить поддержку запроса администрации о предоставлении $11,8 млрд для прямой бюджетной поддержки Украины», — говорится в сообщении.

Там добавили, что прямая бюджетная поддержка якобы необходима Киеву, чтобы экономика и правительство могли функционировать и Украина «преуспела на поле боя».

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны прекрасно осознают, что выделяемые ими Украине денежные средства оседают в карманах местных чиновников. Песков также обратил внимание на растущую в Европе и Соединённых Штатах усталость от украинского конфликта, равно как и от финансовой нагрузки по содержанию Киева. Всё это становится непосильным бременем для этих стран, добавил он.

Обозреватель Саймон Шустер в журнале Time, ссылаясь на рассказ одного из советников главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил, что чиновники на Украине воруют в очень больших масштабах. Журналист прибыл в Киев, думая, что украинские чиновники боятся брать взятки или присваивать государственные средства, но его разубедили.