Москва, 7 ноября, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Россиянин Дмитрий Украинский, ранее осужденный в США за хакерство и финансовое мошенничество, освободился из заключения и вернулся в Россию. Об этом сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников агентству ТАСС.

Magdalena Miriam Tröndle/dpa/Global Look Press

«Украинский уже прибыл в Россию, сейчас самолёт с ним приземлился в аэропорту на российской территории», — передаёт слова вице-президента агентство.

По словам Мельникова, благодаря слаженной работе адвокатов, правозащитников и МИД РФ обвинение было вынуждено запросить Украинскому лишь 5 лет заключения. Суд зачёл ему в срок наказания время, проведённое в тайской тюрьме.

Сообщается, что власти США обвинили Украинского в сговоре для совершения мошенничества с помощью электронных средств связи и отмывании денег. Сторона обвинения запрашивала до 20 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, Дмитрий Украинский был экстрадирован властями Таиланда в США, несмотря на то, что РФ также добивалась его экстрадиции. При этом в феврале 2019 года таиландский суд разрешил экстрадицию Украинского в США, хотя ранее им также была одобрена выдача этого лица России, что стало первым в истории юриспруденции Таиланда «двойным» решением по поводу экстрадиции.

Ранее гражданин России Владислав Клюшин, осуждённый в Соединённых Штатах Америки и ожидающий определения меры наказания, отказался от сделки со следствием.

Американские власти обвиняют учредителя IT-компании «М13» в инсайдерской торговле ценными бумагами. Ранее Bloomberg сообщило, что экстрадированный из Швейцарии в США российский бизнесмен якобы имел доступ к документам и информации о вмешательстве в американские выборы 2016 года.

В феврале суд присяжных признал Клюшина виновным по делу о киберпреступлениях.