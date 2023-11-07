Брянск, 7 ноября, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен в Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил 7 ноября в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что российские средства ПВО сбили беспилотник в небе над Суземским районом и тем самым пресекли атаку украинских террористов по объектам на территории РФ.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября украинский беспилотник самолётного типа был сбит в небе над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Пострадавших и разрушений не было. Сразу четыре таких аппарата были уничтожены в Брянском районе 25 октября.