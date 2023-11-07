Москва, 7 ноября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что для посещения международной выставки «Россия» на ВДНХ никому не нужно особое приглашение, поскольку площадки открыты для всех желающих, главные и единственные VIP-персоны на выставке — это дети. Об этом он написал 7 ноября в своём Telegram-канале.

Владимир Федоренко/ РИА Новости Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий

Политик отметил, что выставку уже посетили порядка 450 тысяч человек, а все 89 регионов России подготовили уникальные площадки, на которых представлены их история, культура, а также достижения экономики. Здесь в сжатые сроки можно побывать в каждом уголке страны.

«Это настоящая демонстрация величия нашей страны. Считаю, что выставку стоит посетить каждому жителю России», — написал он, отметив, что, к сожалению, некоторые его коллеги из фракции КПРФ пытаются заработать политические очки, критикуя организацию мероприятия, отмечая, что на выставку якобы не пригласили знаковых политиков персонально.

Слуцкий напомнил, что площадки на ВДНХ открыты для всех желающих.

«Поехал с семьёй сам, без каких-либо приглашений, обошёл всё, что смог. Предложил бы рассмотреть идею проведения подобного форума в каждом регионе или создать передвижную выставку «Россия», чтобы каждый увидел этот уникальный проект», — написал он.

Несмотря на санкции, Россия успешно реализует сотни значимых инфраструктурных проектов, направленных на улучшение благосостояния людей, добавил политик.

«Не стоит обижаться, дорогой Геннадий Андреевич, и ждать персонального приглашения», — отметил председатель ЛДПР.

Он подчеркнул, что главные и единственные VIP-персоны на выставке — это дети.

«Им мы обязаны передать, чем дышим, как живёт и как побеждает всем врагам назло великая Россия. Мы в ЛДПР считаем: каждый из нас должен посетить ВДНХ и привести с собой тех, кто идёт нам на смену. Тех, кто когда-то для своих детей будет устраивать подобные мощные мероприятия. Эта связь времён и есть наша цель, которая куда как важнее VIP-приглашений для любых депутатов», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ. На ней представили более 130 экспозиций, а также открыли 13 экскурсионных маршрутов. Организаторы отметили, что посещаемость выставки-форума в этом году побила рекорд. Старт праздника дали в 10:00 перед входом на ВДНХ у «Живой карты России». Посетители смогли попробовать блюда кухонь народов России на гастрономическом фестивале «Россия — территория вкуса».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что с удовольствием посмотрела концерт Shaman (Ярослава Дронова) на форуме. По её словам, именно за такими артистами будущее России. Об этом Матвиенко сообщила в ходе марафона «Знание. Первые», выступая с лекцией о событиях в современной России, изменивших ход времени.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин посетит мероприятие.

Международную выставку-форум «Россия» за первые три дня посетили 448 тысяч человек, что является рекордом для ВДНХ. Так, в день открытия выставки 4 ноября её посетила 191 тысяча человек, на следующий день на ВДНХ пришли 123 тысячи человек, а 6 ноября — 134 тысячи.