Москва, 7 ноября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибали двустороннее военное сотрудничество. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали

В пресс-релизе отмечается, руководители военных ведомств договорились об укреплении и наращивании российско-буркинийских связей в области обороны.

Шойгу во время переговоров отметил, что отношения России и Буркина-Фасо основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учёта интересов друг друга и в последние годы приобрели позитивную динамику.

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Как передавало ИА Регнум, в этот же день Шойгу провёл переговоры в Москве с главнокомандующим армией Республики Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо.

Сообщалось, что российский министр предложил в ходе переговоров предметно обсудить существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной и военно-технической областях. При этом он отметил, что Россия развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и в сфере обороны.