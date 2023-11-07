Шойгу обсудил с коллегой из Буркина-Фасо военное сотрудничество
Москва, 7 ноября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибали двустороннее военное сотрудничество. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В пресс-релизе отмечается, руководители военных ведомств договорились об укреплении и наращивании российско-буркинийских связей в области обороны.
Шойгу во время переговоров отметил, что отношения России и Буркина-Фасо основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учёта интересов друг друга и в последние годы приобрели позитивную динамику.
Как передавало ИА Регнум, в этот же день Шойгу провёл переговоры в Москве с главнокомандующим армией Республики Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо.
Сообщалось, что российский министр предложил в ходе переговоров предметно обсудить существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной и военно-технической областях. При этом он отметил, что Россия развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и в сфере обороны.