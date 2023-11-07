Томск, 7 ноября, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Житель Томска обнаружил под своим автомобилем предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Об этом 7 ноября сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, утром 7 ноября 55-летний менеджер по логистике ехал в детский сад с ребёнком и заметил, что ему сигналит водитель другой машины. Тот сообщил, что под автомобилем есть странное устройство. После этого мужчина вызвал полицию.

В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Устройство забрали на экспертизу. По информации источника, самодельная «бомба» была сделана из фрагмента тротиловой шашки, прикреплённой к деревянной доске на двух магнитах и обмотанной изолентой. В шашку был вкручен запал от УЗРГМ.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре автомобиль сотрудника администрации Мелитополя заминировали с помощью американской взрывчатки С-4. Под днищем автомобиля со стороны водителя сотрудник администрации сам обнаружил подозрительный предмет. Он вызвал на место специалистов, которые при осмотре авто подтвердили, что под днищем СВУ. Взрывотехники ФСБ обезвредили его на месте. Привести устройство в действие должен был электродетонатор.