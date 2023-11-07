Москва, 7 ноября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Артисты, подобные певице Алле Пугачёвой и актёру Анатолию Белому, достойны в России только забвения. Об этом актёр Сергей Никоненко заявил в YouTube-интервью ведущему Вячеславу Манучарову.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Певица Алла Пугачева

Показы антрепризного спектакля «Не в свои сани не садись» с участием Никоненко и Ирины Муравьёвой, запланированные в Израиле на январь, были отменены после петиции Белого с призывом отменить выступления российских артистов. Никоненко резко высказался о Белом и Пугачёвой.

«Я этого проходимца и вспоминать-то не хочу! Вообще все, кто уехали — давайте забудем о них. Не говорите о них. Им это нужно, чтобы про них говорили. А я считаю, что лучше забыть», — заявил Никоненко.

Он добавил, что «всё по барабану и этой Примадонне, и прихвостню её». Это люди, которые получают деньги, при этом поливая грязью родную страну, которая их воспитала, кормила, учила и лечила.

«Наплевать и растереть», — добавил артист.

Как сообщало ИА Регнум, Анатолий Белый переехал из России в Израиль в июле 2022 года. Спустя год он призвал отменить гастроли «Ленкома» с постановкой «Поминальная молитва» в Тель-Авиве. Показ спектакля не состоялся. Затем он выразил протест в отношении гастролей спектакля «Не в свои сани не садись». Кроме того, Белый спровоцировал скандал вокруг музыкантов «Би-2», когда рассказал, что часть гонораров музыкантов уходит на помощь Украине.

Алла Пугачёва, покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, в ноябре ненадолго возвращалась на родину. Представители патриотического общественного движения «Зов народа» обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием задержать её и допросить на предмет финансирования ВСУ.