Нью-Йорк, США, 7 ноября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден беспокоится, что поставки ракет ATACMS вкупе с проблемами украинской армии на фронте не в состоянии изменить баланс сил. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«США дали Зеленскому всё то оружие, которое он просил, включая ракеты большой дальности. <…> Теперь он (Байден. — Прим. ред.) боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские научились размещать свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия», — сообщает издание.

В статье отмечается, что тревогу у американского президента вызывает и нарастающий скепсис среди стран, ранее поддерживающих киевские власти.

Газета также добавляет, что Байден пытается сдерживать усталость и недовольство ситуацией на украинском фронте, которые возникли из-за ощущения того, что миллиарды долларов американской поддержки были потрачены впустую, в то время как российская армия хорошо закрепилась и оказывает мощное сопротивление украинским военным.

Как передавало ИА Регнум, ранее Белый дом сообщил, что правительство США потратило все дополнительные бюджетные средства, выделенные на помощь Украине, из-за чего приходится сокращать военные поставки.

Ранее американский портал Politico со ссылкой на главу минфина Украины Сергея Марченко сообщил, что украинской экономике грозит дыра в размере $29 млрд, если западные страны перестанут оказывать финансовую поддержку.