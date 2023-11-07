Брюссель, 7 ноября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Члены НАТО осудили решение России о выходе из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), говорится в заявлении альянса, опубликованном 7 ноября на его сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

«Выход России является крайним в серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность», — сказано в сообщении.

В НАТО отметили, что Россия продолжает демонстрировать пренебрежение контролем над вооружениями, включая ключевые принципы взаимности, прозрачности, соответствия требованиям, и подрывает основанный на правилах международный порядок.

В альянсе также отметили, что союзники НАТО остаются едины в своей приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности, принимая во внимание сложившуюся обстановку в области безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября в НАТО заявили, что страны альянса приостановят участие в ДОВСЕ, который покинула Россия, на неопределённый срок.

В британском МИД отдельно заявили, что Лондон и его союзники приостановят своё участие в договоре и займутся разработкой и применением добровольных мер по стабилизации. Глава министерства Джеймс Клеверли назвал выход России дестабилизирующим шагом и отметил, что договор уже не может действовать так, как предполагалось изначально.

Власти США также решили приостановить участие в ДОВСЕ с 7 декабря, сообщил представитель Госдепартамента газете The Wall Street Journal. По его словам, бездействие союзников на фоне выхода России из договора стало бы «неправильным сигналом».

С наступлением 7 ноября Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ, предусмотренную этим договором. В российском МИД заявили, что документ, действие которого Россия приостановила ещё в 2007 году, для страны окончательно ушёл в историю.

Страны НАТО неспособны заключить с Россией соглашение в сфере контроля над вооружением, заявили в МИД РФ, комментируя завершение процедуры выхода из ДОВСЕ.