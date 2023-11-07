Кош-Агачский район, Алтай, 7 ноября, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Новорождённого ягнёнка горного барана, или аргали, запечатлела камера в Сайлюгемском национальном парке Республики Алтай. Видеозапись опубликована 7 ноября в Telegram-канале нацпарка.

Кадр из видео. Сайлюгемский национальный парк

Барашек появился на свет в двадцатых числах апреля. Это самое раннее рождение аргали, которое зафиксировали сотрудники национального парка.

«Мама-аргали родила ягнёнка прямо на камнях. Обычно самки приносят одного-двух ягнят в апреле–мае», — говорится в сообщении.

Ягнята сразу встают на ножки и уже на следующий день уверенно следуют за матерью. К зиме они должны удвоить свой вес, чтобы пережить суровые горные холода.

Питаются ягнята молоком и травой. Около 60% из них погибают в первую зиму из-за мороза и высокого снега, который мешает прокорму. Кроме того, на аргали нападают в горах волки, снежные барсы, беркуты и росомахи.

Аргали внесён в Красную книгу России, а в международной Красной книге значится как вид, близкий к уязвимому положению. В период с 4 по 15 ноября на Алтае, в Тыве и приграничных к ним районах Монголии проводится учёт аргали. Международная работа по подсчёту аргали необходима, так как эти парнокопытные мигрируют. Летом они пасутся в России, а зимуют в малоснежных районах Монголии.

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