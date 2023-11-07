Вашингтон, 7 ноября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации в украинском конфликте могут помешать убедить представителей Республиканской партии США проголосовать за оказание Киеву финансовой помощи, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Валерий Залужный

«Они (помощники президента США Джо Байдена. — Прим. ред.) опасаются, что откровенность генерала Залужного затруднит убедить республиканцев проголосовать за непрекращающееся финансирование войны», — пишет газета.

Отмечается, что президент Соединённых Штатов Джо Байден также испытывает трудности в конфликте на Ближнем Востоке.

Так, Байден в течение 10 дней призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разрешить «гуманитарные паузы». По данным издания, влияние главы Белого дома кажется более ограниченным, чем ожидалось.

Как сообщало ИА Регнум, Залужный в статье для журнала The Economist, опубликованной 1 ноября, заявил о тупике, в который зашла украинская армия. Он признал, что, «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет».

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что конфликт между главой киевского режима и главнокомандующим ВСУ Залужным вышел в публичное пространство и приближается к горячей фазе. По его словам, прежде конфликт лидера киевского режима и военачальника находился в тени, теперь же происходит открытая дискредитация главнокомандующего.