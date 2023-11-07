В США рассказали о негативных последствиях для Киева от заявлений Залужного
NYT: заявления Залужного могут помешать согласованию в США поддержки Киева
Вашингтон, 7 ноября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации в украинском конфликте могут помешать убедить представителей Республиканской партии США проголосовать за оказание Киеву финансовой помощи, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
«Они (помощники президента США Джо Байдена. — Прим. ред.) опасаются, что откровенность генерала Залужного затруднит убедить республиканцев проголосовать за непрекращающееся финансирование войны», — пишет газета.
Отмечается, что президент Соединённых Штатов Джо Байден также испытывает трудности в конфликте на Ближнем Востоке.
Так, Байден в течение 10 дней призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разрешить «гуманитарные паузы». По данным издания, влияние главы Белого дома кажется более ограниченным, чем ожидалось.
Как сообщало ИА Регнум, Залужный в статье для журнала The Economist, опубликованной 1 ноября, заявил о тупике, в который зашла украинская армия. Он признал, что, «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет».
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что конфликт между главой киевского режима и главнокомандующим ВСУ Залужным вышел в публичное пространство и приближается к горячей фазе. По его словам, прежде конфликт лидера киевского режима и военачальника находился в тени, теперь же происходит открытая дискредитация главнокомандующего.