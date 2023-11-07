Москва, 7 ноября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Беспилотник самолётного типа упал на дерево в районе СНТ «Гудок» в Новой Москве и повис, зацепившись парашютом, сообщил 7 ноября Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

Местные жители вызвали полицию и МЧС. Сейчас оперативные службы устанавливают модель и принадлежность аппарата. В канале уточняется, что размер БПЛА — примерно 1–1,5 на 2 метра.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября мэр российской столицы Сергей Собянин написал, что силы ПВО сбили в Истринском городском округе Московской области БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы. Он уточнил, что в результате никто не пострадал и нет разрушений.

Позднее в этот же день Минобороны заявило, что ВСУ в ночь 7 октября попытались провести теракт с использованием дрона на территории Москвы и Московской области. Беспилотник уничтожили над Истринским городским округом к северо-востоку от столицы.

Позднее глава городского округа Татьяна Витушева уточнила, что в сбитом над Истрой беспилотнике было обнаружено десять килограммов взрывчатого вещества. Она отметила, что из-за этого была временно эвакуирована на безопасное расстояние часть жителей из домов коттеджного посёлка «Русская деревня», который расположен около места падения дрона.