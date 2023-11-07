Тель-Авив, Израиль, 7 ноября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отложил свой визит в Израиль на неопределённый срок из-за утечки информации, сообщило 7 ноября издание The Times of Israel со ссылкой на израильский диписточник.

Кристина Афанасьева/РИА Новости

В материале уточняется, что его поездка всё ещё ожидается, но дата на данном этапе неизвестна.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября 12-й канал израильского телевидения выступил с заявлением, что украинский политик прибудет с визитом в Израиль не следующей неделе. Отмечалось, что между Киевом и Тель-Авивом ведутся переговоры по этому вопросу, а визит главы киевского режима может состояться в понедельник или во вторник, 6 или 7 ноября.

На Украине выразили глубокое разочарование и возмущение тем, что планы Зеленского посетить Израиль стали достоянием гласности. По данным журналистов, Зеленский хотел, чтобы о его визите в еврейское государство мир узнал тогда, когда он уже окажется в Израиле. Цитируя одного из представителей украинского правительства, The Times of Israel сообщило, что глава киевского режима «разочарован».

По мнению чиновника, такие «утечки информации» вредят отношениям обеих стран и доверию между лицами, принимающими решения.

В октябре израильский портал Ynet сообщил, что власти Израиля отказали Зеленскому в визите, назвав «визит солидарности» в Тель-Авив неуместным. Отмечалось, что украинский политик намеревался посетить Израиль вместе с государственным секретарём США Энтони Блинкеном, отправившимся в страны Ближнего Востока с целью урегулирования палестино-израильского конфликта.