Москва, 7 ноября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с составом на ноябрьский сбор. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба национальной команды.

РИА Новости/Павел Бедняков Игроки сборной России Данил Пруцев, Иван Кузьмичёв, Наиль Умяров и Даниил Хлусевич

В сборную вызваны 29 игроков, в том числе вратари Матвей Сафонов («Краснодар»), Артур Нигматуллин («Пари НН»), Илья Лантратов («Локомотив») и Андрей Лунёв («Карабах», Азербайджан).

Из защитников в команду вызваны Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов («Спартак»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков («Крылья Советов»), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив») и Евгений Харин («Ахмат»).

Также в сборе примут участие полузащитники Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев («Локомотив»), Александр Черников, Никита Кривцов («Краснодар»), Данил Глебов, Даниил Уткин («Ростов»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит») и Иван Обляков (ЦСКА).

Линия атаки будет представлена нападающими Александром Соболевым («Спартак»), Иваном Сергеевым («Зенит») и Фёдором Чаловым (ЦСКА).

Учебно-тренировочный сбор российской команды начнётся в Новогорске 13 ноября. Как передавало ИА Регнум, сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт 20 ноября на стадионе «Волгоград Арена».

По словам Валерия Карпина, сборная будет играть с теми соперниками, с которыми договорился Российский футбольный союз. Он добавил, что тренерский штаб изучает соперника.